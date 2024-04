Il caso Juventus non è finito, altre perquisizioni: tutti i dettagli

Perquisizioni relative al ‘caso Juventus’ dello scorso anno: il club prende posizione e chiarisce l’impatto giuridico e sportivo

Nonostante sia passato ormai un anno e che a livello sportivo il caso sia chiuso, la questione relativa alla Juventus e alle indagini della Procura di Torino tiene ancora banco.

Novità arrivano, come riportato da ‘calcioefinanza.it’, dal bilancio al 31 dicembre 2023 del Sassuolo. In particolare si fa riferimento ad alcune perquisizione richieste dalla Procura di Modena dopo che i magistrati di Torino hanno trasmesso gli atti in questione. Nel documento della società emiliana si fa riferimento ad una perquisizione avvenuta il 2 maggio 2023 “nell’ambito del procedimento penale […] nel quale risultano indagati il Presidente del C.d.A. e l’Amministratore Delegato”. Si tratta di un’indagine che riguarda la presunta violazione dell’art. 2621 c.c. asseritamente commessa tra il 2019 – 2021. Questa perquisizione è stata seguita da un’altra in data 22 novembre 2023 “con la finalità di integrare la perquisizione documentale avvenuta in data 2 maggio 2023 su specifiche transazioni già oggetto di esame”.

Da questo punto di vista il Sassuolo asserisce di “poter escludere la presenza di ulteriori accordi del tipo di quelli a suo tempo identificati” ed inoltre “ritiene altresì che tali accordi, qualora presenti, non produrrebbero alcuna efficacia giuridica e sportiva”. Ecco perché il club “ritiene pertanto di escludere impatti derivanti dalle indagini in corso sui bilanci approvati nei precedenti esercizi e sul presente bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023”.

Sassuolo, perquisita anche una società di Carnevali

Inoltre, sempre nel Bilancio si parla di una nuova perquisizione avvenuta lo scorso 14 febbraio “presso gli uffici della Master Group Sport S.r.l., società correlata in cui è socio l’Amministratore Delegato G. Carnevali“.

Tale perquisizione è stata fatta per integrare le perquisizioni precedenti su “specifiche transazioni già oggetto di esame (trasferimento di due calciatori con la Juventus F.C)”: anche in questo caso, secondo il Sassuolo sono da “escludere impatti derivanti dalle indagini in corso sui bilanci approvati nei precedenti esercizi e sul presente bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023”.