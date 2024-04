Gol fantasma in Real Madrid-Barcellona: lungo check del Var, è caos

Real Madrid-Barcellona, polemiche a non finire per la decisione dell’arbitro, corroborato dal VAR. La ricostruzione dell’episodio

Ci si aspettava gol, spettacolo e polemiche. L’attesa non è stata delusa, almeno nella prima frazione di gioco. 45 minuti vibranti hanno acceso Real Madrid-Barcellona, il Super Clasico che potrebbe decidere in maniera determinante le sorti della Liga spagnola.

Dopo essere passata in vantaggio grazie a Christensen, la compagine di Xavi ha subito a stretto giro di posta il gol di Vinicius dal dischetto. Dopo qualche giro di lancetta, però, i blaugrana si sono riversati in avanti per provare a trovare il gol che avrebbe consentito loro di ritornare in vantaggio. Al minuto 28 da segnalare la proteste dei catalani per la classica situazione di “gol fantasma”. Spizzando di tacco un cross proveniente dalla corsia destra, Yamal ha anticipato tutti. Inizialmente sorpreso, Lunin ha intercettato il pallone deviandolo in calcio d’angolo. Tuttavia, rimangono molti dubbi relativi al fatto se l’estremo difensore del Real sia riuscito o meno ad evitare che il pallone oltrepassasse la linea.

Non supportato dalla Goal Line Technology, il VAR dopo un lungo check ha confermato la decisione dell’arbitro, alimentando le proteste dei calciatori e della panchina del Barcellona. Effettivamente le immagini che stanno circolando non smentiscono né confutano con assoluta certezza la decisione del VAR. Si tratta chiaramente di un episodio del quale, in un senso o nell’altro, sentiremo parlare ancora a lungo. Ad ogni modo, Xavi è stato costretto a varare anche un cambio. Infortunatosi, De Jong è stato costretto a lasciare il campo in barella. Le sue condizioni verranno chiaramente valutate nel corso delle prossime ore.