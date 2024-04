Di Francesco in bilico, in Torino-Frosinone l’indizio sull’esonero

Nuovo esonero in vista in Serie A, traballa una panchina e la posizione dell’allenatore: intravisto il potenziale sostituto con il ds allo stadio.

Il numero degli allenatori esonerati può continuare a crescere. L’ultimo a dire addio è stato Liverani dalla Salernitana, il quale ha lasciato la panchina a Stefano Colantuono. Un ritorno in prima squadra per il mister, che già collabora con i granata.

Il prossimo esonero può essere Cioffi, visto la sconfitta dell’Udinese contro il Verona e la posizione in classifica sempre più critica. Ma nella prossima settimana potrebbe toccare anche a qualche altro mister. Infatti, la stagione del Frosinone è inaspettatamente negativa, nonostante un ottimo avvio. La squadra, però, ha mollato la presa e ha inanellato una serie di insuccessi preoccupanti. Eusebio Di Francesco è stato sempre confermato e tutelato dalla società, ma chiaramente i risultati non lo aiutano. E la dirigenza potrebbe pensare ad un esonero in vista delle ultime delicate sfide di campionato.

Frosinone, Grosso in tribuna a Torino

Durante l’incontro di campionato tra Frosinone e Torino, DAZN ha svelato in diretta ai suoi abbonati che il direttore sportivo gialloblu sedeva in tribuna al fianco di Fabio Grosso. L’ex Campione del Mondo non è un mister qualunque per la piazza del Frosinone.

Infatti, Grosso ha ottenuto la vittoria della Serie B nella passata stagione proprio con i ciociari. Dopo la promozione, il tecnico ha deciso di concludere l’avventura con la società, facendosi da parte e permettendo a Di Francesco di tornare ad allenare in Serie A. A distanza di mesi, la situazione potrebbe ribaltarsi.

Il tecnico ha casa a Torino ed è andato all’Olimpico proprio per seguire i suoi vecchi ragazzi, con i quali ha conquistato la promozione in Serie A. Ma chiaramente, il Frosinone può valutare l’ipotesi di richiamare Grosso per centrare una salvezza insperata, nel caso finissero le cartucce a disposizione di Di Francesco. Per l’ex terzino si tratterrebbe di un ritorno nel massimo campionato da allenatore, poiché ha allenato il Brescia per sole tre partite nel 2019, prima dello scoppio dell’emergenza Covid in tutto il Mondo.