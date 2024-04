L’ennesima sconfitta è decisiva: nuovo esonero in Serie A

La sconfitta maturata sabato costa la panchina: la società sta riflettendo sul nuovo esonero, possibile ribaltone in Serie A

Aria di esonero in Serie A l’ennesima sconfitta che ha fatto andare su tutte le furie la dirigenza. Gli anticipi del sabato della 33a giornata potrebbero lasciare il segno sull’Udinese: il gol in pieno recupero di Coppola ha dato tre punti preziosi al Verona e messo nei guai la squadra friulana e il suo tecnico, Gabriele Cioffi.

La situazione in classifica per la formazione bianconera è molto preoccupante: il Frosinone, terzultimo e impegnato quest’oggi contro il Torino, è dietro soltanto di un punto. Questo significa che serve la svolta e i dirigenti stanno riflettendo sul da farsi dal fischio finale di Verona-Udinese. Stando a quanto riporta ‘Sky’, la decisione è stata presa e l’orientamento è di procedere con l’esonero di Cioffi, il secondo stagionale dopo quello di Sottil.

Un cambio in panchina che non ha portato gli effetti sperati: in 23 partite, Cioffi è riuscito a conquistare 26 punti frutto di 4 vittorie e 10 pareggi, accompagnati da 9 sconfitte, compresa quella di ieri contro l’Hellas.

Calciomercato Udinese, Cioffi verso l’esonero: le alternative

L’Udinese sta quindi pensando ad un nuovo cambio in panchina per provare a scongiurare la retrocessione.

Cioffi potrebbe pagare la sconfitta all’ultimo minuto contro il Verona e per la sua sostituzione il nome potrebbe essere quello di Leonardo Semplici, con il quale già nelle scorse settimane ci sono stati dei contatti. Tra i papabili anche Andrea Stramaccioni con il quale la dirigenza ha avuto i primi contatti per valutare la fattibilità dell’operazione. Inoltre, sempre secondo Sky, nelle ultime ore ci sono stati contatti con Fabio Cannavaro: se dovesse accettare le condizioni del club, l’ex difensore potrebbe essere l’allenatore dei friulani. Infine, tra i candidati anche Giampiero Pinzi, uno che conosce bene l’ambiente avendo vestito da calciatore la maglia bianconera ed essere stato collaboratore tecnico e quindi vice nella prima esperienza di Cioffi a Udine, oltre al sempreverde Edy Reja.

Ore bollenti quindi in casa friulana con l’esonero di Cioffi che sembrerebbe essere stato deciso: un altro cambio per evitare lo spettro della Serie B.