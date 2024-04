HIGHLIGHTS | Napoli, decimo ko in campionato: Cerri fa volare l’Empoli

Per Osimhen e compagni, già in ‘vacanza’, fischi assordanti e contestazione a fine gara

Il Napoli crolla a Empoli nell’anticipo delle 18 della 33esima giornata. Per gli azzurri decimo ko in campionato e addio (o quasi) all’Europa.

Per l’Empoli si tratta della seconda vittoria consecutiva, che per il momento vale il +4 sul Frosinone terz’ultimo. A Nicola basta e avanza il gol di Cerri (non segnava in Serie A da tre anni…) al quarto minuto di gioco contro un Napoli fantasma nel primo tempo e inconcludente nel secondo. Per Osimhen e compagni, già in ‘vacanza’, fischi assordanti e contestazione a fine gara. Neanche i più pessimisti potevano aspettarsi una stagione così brutta dopo lo storico Scudetto.

EMPOLI-NAPOLI 1-0

4′ Cerri

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus* 64, Bologna 59, Roma** 55, Atalanta** 51, Lazio* 50, Napoli* 49, Torino 45, Fiorentina** 44, Monza 43, Genoa* 40, Lecce 32, Cagliari* 32, Empoli* 31, Udinese** 28, Verona 28, Frosinone 27, Sassuolo 26, Salernitana 15.

*una partita in più

**una partita in meno

A breve gli highlights del match