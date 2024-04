DIRETTA Serie A, Empoli-Napoli 1-0: Cerri castiga subito LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Nicola e il Napoli di Calzona in tempo reale

Il Napoli fa visita all’Empoli in Toscana nel primo anticipo del sabato valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A, 14esimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo una stagione al di sotto delle aspettative che sarà diretta dall’arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo.

Reduci dall’ennesimo risultato negativo con il pareggio in casa per 2-2 contro il Frosinone, gli azzurri di Francesco Calzona vogliono rialzare subito la testa. Privi dello squalificato Mario Rui, i campioni d’Italia uscenti vogliono evitare di finire addirittura fuori da tutte le competizioni europee appena un anno dopo aver vinto lo scudetto. Dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Lecce dello scorso week end, invece, gli altri azzurri di Davide Nicola hanno bisogno di conquistare punti preziosi nella lotta per non retrocedere. La partita sarà trasmessa in tv così come in streaming su smartphone, pc e tablet solamente sulla app di Dazn. All’andata l’allora squadra di Andreazzoli ebbe la meglio sull’allora squadra di Garcia per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Kovalenko nel recupero. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Carlo Castellani’ tra Empoli e Napoli live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Empoli-Napoli

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Fazzini, Grassi, Maleh, Pezzella; Cerri, Cambiaghi. All. Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus* 64, Bologna 59, Roma** 55, Atalanta** 51, Lazio* 50, Napoli 49, Torino 45, Fiorentina** 44, Monza 43, Genoa* 40, Lecce 32, Cagliari* 32, Empoli 28, Udinese** 28, Verona 28, Frosinone 27, Sassuolo 26, Salernitana 15.

*una partita in più

**una partita in meno