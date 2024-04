Colpo a sorpresa del Napoli: lo prendono dalla diretta rivale

Il Napoli potrebbe presto centrare un colpo a sorpresa: il suo arrivo dalla diretta rivale allungherebbe la rosa dei partenopei

Il Napoli ha deluso non poco in questa stagione. Dopo aver centrato il terzo scudetto della loro storia, gli azzurri si sono sciolti dopo pochi mesi, con tre allenatori diversi da inizio anno e senza riuscire a trovare la continuità attesa. Anche i migliori hanno steccato e ora Aurelio De Laurentiis si trova al bivio per il futuro, con la certezza che serva una rivoluzione.

L’addio di Osimhen pare certo – e andrà sostituito a dovere – ma in tanti ruoli, con il ricavato dalla sua cessione, potrebbero esserci investimenti importanti, soprattutto se dovesse concretizzarsi l’arrivo di Antonio Conte in Campania. A prescindere dal modulo utilizzato, l’impalcatura con un paio di fantasisti in grado di creare gioco e occasioni dovrebbe essere mantenuta.

Khvicha Kvaratskhelia è un punto di riferimento che non potrà disperdersi e il discorso vale anche per Politano e Ngonge, arrivato solo pochi mesi fa. La batteria di esterni offensivi potrà essere rimpolpata, al netto degli addii sempre più probabili di Raspadori e Simeone, che ora sembrano agli sgoccioli della loro avventura al Napoli. E c’è già un’alternativa valida.

Cambiaghi nelle idee del Napoli: come può concretizzarsi l’affare

Oggi Napoli ed Empoli si stanno sfidando sul campo, ma molto presto i colloqui potrebbero avviarsi, come già successo in passato, anche sul calciomercato. Al centro dei pensieri di De Laurentiis potrebbe finirci Nicolò Cambiaghi, un talento che in questa stagione ha faticato a essere concreto in Toscana, ma ha comunque messo a segno un gol e quattro assist.

In realtà, la trattativa non dovrà essere con l’Empoli, ma con l’Atalanta, che è proprietaria del cartellino del ragazzo. I partenopei potrebbero inserirsi nelle discussioni tra i due club e presentare un’offerta per acquistarlo a titolo definitivo. La sua valutazione sul calciomercato è ancora piuttosto bassa, intorno ai dieci milioni di euro, a cui potrebbero essere aggiunti dei bonus per la valorizzazione, la futura rivendita o i risultati sul campo.

Ovviamente, Cambiaghi non sarebbe titolare in partenza, ma si imporrebbe come alternativa a partita in corso o come primo sostituto di Kvara. In questo senso, potrebbe essere un colpo importante, soprattutto per il futuro.