“Decisione ingiusta”: Roma danneggiata dalla Serie A

Roma furibonda contro la Lega Serie A: arriva la nota ufficiale dei Friedkin, contrariati dell’ultima decisione ufficiale

E’ un momento magico per Daniele De Rossi e i suoi ragazzi. Dall’esonero di José Mourinho, la Roma ha ribaltato completamente la sua stagione e ora è in pienissima corsa per la qualificazione diretta in Champions League, oltre che in pienissima corsa per la conquista di un’altra finale di Europa League.

La doppia vittoria contro il Milan nella competizione europea, non così scontata al momento del sorteggio, ha però complicato un po’ il cammino stagionale dei giallorossi. Infatti, il calendario è fitto di impegni, molto importanti. Nelle prossime settimane la Roma dovrà disputare cinque scontri diretti clamorosamente complessi. Le due gare contro il Bayer Leverkusen, prossimo avversario in Europa League, saranno intervallate dalle gare di campionato contro Napoli, Juventus e Atalanta. Scontri diretti in Serie A e in ambito europeo.

E non è tutto. Infatti, l’ultima decisione di Lega fa infuriare moltissimo la società capitolina che parla addirittura di ingiustizia nel comunicato diffuso sui propri canali.

Udinese-Roma, scelta la data del recupero: club giallorosso infuriato

La gara della 32a giornata di campionato tra Udinese e Roma dovrà essere recuperata. O meglio, a causa del malore improvviso accusato da Ndicka, le due squadre dovranno scendere per disputare gli ultimi venti minuti. Non è stato facile trovare il buco per inserire questi ultimi scampoli di gara e per concludere la sfida del Bluenergy Stadium.

La Lega ha deciso di inserire gli ultimi 20 minuti di Udinese-Roma il 25 aprile. Tre giorni dopo Roma-Bologna e qualche giorno prima della trasferta a Napoli. Successivamente, i giallorossi dovranno preparare la delicata sfida contro il Bayer Leverkusen, ma la società avrebbe preferito un altro trattamento.

Infatti, la Roma aveva chiesto esplicitamente alla Lega Serie A di far slittare questo recupero della 32a giornata e di anticipare al 27 aprile la gara al Maradona contro il Napoli, per avere più giorni di recupero e preparare al meglio la sfida europea. Il presidente Lorenzo Casini, però, ha ufficializzato la data e ha messo in programma Udinese-Roma al 25 aprile alle ore 20:00.

Sul sito della Roma, si legge tutta la frustrazione del club: “Il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha oggi avallato un’ingiusta decisione che costringerà la Roma ad affrontare il Bayer 04 Leverkusen, in condizioni di svantaggio. Questo rappresenta un chiaro passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia – e ancora – La squadra, i giocatori e lo staff dell’AS Roma riaffermano il proprio impegno a opporsi a questa ingiustificata avversità e a raggiungere, con il supporto dei propri incredibili tifosi, i massimi obiettivi in stagione”.