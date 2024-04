Ndicka dimesso dall’ospedale, UFFICIALE: “Trauma toracico”

Il difensore della Roma effettuerà ulteriori controlli a Roma dopo quelli già effettuati a Udine che hanno riportato “risultati negativi per patologia cardiaca”

Sospiro di sollievo per Ndicka. Attraverso un comunicato ufficiale, la Roma fa sapere che il difensore ivoriano è stato vittima di “un trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro“, subito probabilmente nello scontro di gioco con l’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca.

Ricoverato ieri ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria della misericordia di Udine, il club giallorosso aggiunge che Ndicka “è stato dimesso ed effettuerà ulteriori controlli a Roma” dopo quelli già effettuati a Udine che, per fortuna, hanno riportato “risultati negativi per patologia cardiaca”.

“L’AS Roma vuole ringraziare per la grande professionalità e disponibilità la società Udinese Calcio, l’arbitro il sig. Pairetto, il pubblico presente allo stadio di Udine e il personale medico e sanitario dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Tutti insieme, in quei minuti concitati e di apprensione, abbiamo dimostrato i valori dello sport e messo al primo posto la salvaguardia della vita”, conclude il comunicato. La gara tra Udinese e Roma dovrà essere recuperata partendo dal minuto 72 e dal punteggio di 1-1. Ancora non è stata scelta una data.