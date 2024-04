Dal Milan alla capitale: firma con la clausola

Dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma, il Milan riceve brutte notizie anche sul fronte mercato

La sconfitta in casa della Roma e la conseguente eliminazione dall’Europa League ha fatto calare sulla testa del Milan e di Stefano Pioli una pesante coltre di incertezza e di critiche. Già in bilico prima della disfatta europea, la posizione dell’allenatore rossonero si è fatta ancor più claudicante a pochi giorni dal derby contro l’Inter, che potrebbe consegnare lo scudetto della seconda stella ai nerazzurri.

A prescindere da chi occuperà lo scranno dell’ex tecnico della Fiorentina, in casa rossonera si continua a lavorare sulle incombenze più impellenti in vista della prossima stagione. Con Olivier Giroud sempre più indirizzato verso la MLS, una priorità assoluta resta il reperimento di un nuovo centravanti. Ormai da mesi, sono molti i nomi che vengono accostati alla dirigenza rossonera, che deve vedersela con l’agguerrita concorrenza del Napoli per Jonathan David.

Dal Milan all’Atletico: nuovo bomber con la clausola

Tra le alternative più credibili al giocatore del Lille, nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di un ritorno di fiamma per Serhou Guirassy. Autore di 27 gol e 2 assist in stagione, il bomber ha una clausola rescissoria da circa 20 milioni sul contratto con lo Stoccarda. Una cifra irrisoria se paragonata alla qualità del giocatore, che ha fatto drizzare le antenne anche a Inter, big inglesi, Bayern Monaco e Roma.

Nelle ultime ore, tuttavia, il competitor più agguerrito dei rossoneri sembra essere diventato l’Atletico Madrid. Secondo ‘AS’, infatti, Andrea Berta e Diego Simeone hanno individuato nel franco-guineano il candidato ideale per rinforzare l’attacco dei capitolini, che in estate potrebbe perdere Angel Correa e Alvaro Morata.