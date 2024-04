Roma-Milan incandescente, lancio di fumogeni tra tifosi

Botta e risposta tra i tifosi di Roma e Milan all’inizio del secondo tempo di Roma-Milan: lancio di fumogeni tra le due opposte fazioni

Scintille in campo, soprattutto dopo l’espulsione di Celik, scintille anche sugli spalti. Roma-Milan vede protagoniste anche le opposte tifoserie che si sono fronteggiate con un lancio ripetuto di fumogeni all’inizio del secondo tempo.

Dal settore ospiti e dalla Curva Nord, occupata dai tifosi giallorossi, c’è stato un rimpallo di fumogeni che fortunatamente è durato poco ed è terminato senza conseguenze. Per il resto la partita è finora filata via liscia, senza problematiche di ordine pubblico sia dentro che fuori lo stadio.

Sul terreno di gioco, invece, è la Roma che si sta imponendo in maniera netta: dopo l’1-0 dell’andata, i giallorossi sono riusciti a segnare due volte nel primo tempo della gara di ritorno con il solito Mancini e Dybala. L’espulsione di Celik ha poi dato una scossa per il Milan che si è gettato in avanti ma non è riuscito, almeno finora, a trovare il gol per riaccendere le speranze.