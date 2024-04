Pioli lo fa fuori, esclusione eccellente: “Vi spiego la scelta”

Esclusione eccellente per Stefano Pioli, che ha parlato nel pre-partita di Roma-Milan: “Vi spiego la scelta”. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli rinuncia ad un titolarissimo della stagione del Milan per la decisiva sfida sul campo della Roma di De Rossi. La scelta del tecnico rossonero ha sorpreso tutti.

Reijnders partirà inizialmente dalla panchina, al suo posto a centrocampo ci sarà l’americano Musah. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’allenatore ha spiegato così la sua decisione: “Musah ha le caratteristiche giuste, ha dinamismo, inserimenti. Ho scelto lui”. La scelta del tecnico sta già facendo discutere i tifosi rossoneri sui social.

Sempre ai microfoni di ‘Sky Sport’, invece, Daniele De Rossi suona la carica per la sua Roma: “Penso che i giocatori debbano avere la filosofia che poi rispecchia quello che deve avere la Roma. Una squadra che deve dominare il gioco. Ovviamente non si potrà fare sempre anche perchè il Milan è una squadra fortissima allenata bene. Pensare di essere in vantaggio è una cosa da gestire”. L’attesa sta per finire.