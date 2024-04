Doppio colpo Juve in Serie A: 100 milioni e addio Milan

Possibile rivoluzione in vista in casa Juventus per la prossima estate sul mercato

Non solo l’allenatore, in casa Juventus sono previsti grandi cambiamenti nel giro dei prossimi mesi. Se in panchina Thiago Motta rimane il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli per raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri, una mini rivoluzione è prevista anche all’interno dell’organico bianconero tra addii eccellenti e volti nuovi.

Un reparto che rischia di essere ricostruito quasi da zero, ad esempio, è quello arretrato. Il primo intrigo riguarda Gleison Bremer, da qualche settimana al centro di numerosi interessai di mercato dall’Inghilterra. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, sul brasiliano esiste una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 65 e i 70 milioni di euro, attivabile però solamente a partire dall’estate 2025. Non è comunque escluso che se già durante il prossimo mercato dal Manchester United arrivasse una proposta da 60 milioni di euro, questa verrebbe presa in considerazione dal club bianconero.

Altro calciatore di moda sul mercato della Juventus è diventato da gennaio ad oggi il giovane Dean Huijsen. Il prestito alla Roma ha messo in luce tutte le qualità del centrale classe 2005, quotato dai bianconeri sui 30 milioni di euro. Anche in questo caso la dirigenza juventina non vorrebbe privarsene, ma per ragioni di bilancio sarebbe complicato rifiutare delle offerte adeguate per lui. Infine, altro calciatore che senza Allegri potrebbe fare le valigie è Danilo. Ad un anno dalla scadenza, il suo addio potrebbe portare circa 10 milioni.

Calciomercato Juve, tesoretto da 100 milioni per accontentare Thiago Motta

Con un ipotetico budget da 100 milioni di euro ricavato dagli addii dei suoi tre difensori, la Juve si troverebbe in una posizione di forza in entrata.

Con tale cifra a disposizione, stando alle numerose risposte arrivate al sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it, la Juventus per i nostri utenti dovrebbe investire su due calciatori noti a Thiago Motta: Calafiori e Zirkzee. L’olandese in particolare ha già ricevuto diversi sondaggi, tra cui quello del Milan alla ricerca di un erede di Giroud. I due talenti del Bologna hanno complessivamente ricevuto su ‘X’ il 66,7% dei voti, superando nettamente le altre coppie in gara: Salvini-Ederson al 13,3% e Buongiorno-Raspadori con l’11,1%. Ultimo posto per Thiaw-Samardzic con l’8,9%.