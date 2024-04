De Rossi esulta ed ‘inchioda’ Pioli: “Non abbiamo mai sofferto troppo”

De Rossi festeggia il passaggio del turno ed ‘inchioda’ Pioli: “Non abbiamo mai sofferto troppo”. Le dichiarazioni del tecnico

Da Mourinho a De Rossi, la Roma si conferma in Europa League e centra la seconda semifinale consecutiva eliminando il Milan di Pioli nel derby italiano.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Daniele De Rossi festeggia così il passaggio del turno: “Per battere il Milan c’era bisogno dell’eccellenza e di grande cuore. Siamo stati bravi, è un orgoglio essere l’allenatore di questa squadra, abbiamo battuto una squadra veramente forte. La partita è stata equilibrata, non abbiamo mai sofferto troppo a parte gli ultimi 15 minuti dell’andata. Il grande merito è anche quello di aver reso equilibrato un confronto che tutti pensavano che non fosse tale”.

“Il livello del calcio italiano è alto. Forse in passato eravamo più forti di tutti, ora non è più così. Noi dobbiamo essere più razionali”, ha proseguito De Rossi. La Serie A festeggia questa sera i cinque posti nella prossima Champions League: “Tanti giocatori hanno voglia di venire a giocare in Italia e continueremo a fare anche un bel percorso europeo. Continuiamo a sfornare allenatori interessanti e ad avere quelli vincenti come Ancelotti. Ci facciamo sempre trovare pronti”.