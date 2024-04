Dalla Juve al Milan: il doppio colpo a zero ribalta la Serie A

Comune a quasi tutte le big italiane, la necessità di fare affari a costo zero coinvolge anche Juventus e Milan

L’ingaggio di Felipe Anderson a parametro zero da parte del Palmeiras ha sconfessato chi vedeva il giocatore come promesso sposo della Juventus e dato un messaggio forte alle big europee sulla competitività del club brasiliano più vincente degli ultimi anni. Grazie alla Crefisa e ad altri sponsor, la società paulista e le altre squadre storiche brasiliane hanno dimostrato essere competitive sul mercato dei parametri zero.

Un mercato che, viste le necessità di fare i conti con il fair play finanziario e con le esigenze economiche, viene monitorato sempre con maggiore attenzione dalla Juve, ma anche dalle altre big di Serie A, come Inter, Milan e Roma. Da qualche anno a questa parte, tuttavia, anche la Premier League ha deciso di irrigidire i propri controlli sui conti delle squadre inglesi, con tanto di penalizzazioni in classifica importanti ai trasgressori.

Dalla Juve al Milan: mega scippo Newcastle

Questa situazione potrebbe complicare i piani delle compagini nostrane, visto che l’irruzione dei team britannici sui calciatori in scadenza di contratto si fa sempre più concreta e con un potere contrattuale decisamente superiore. Bianconeri e rossoneri, ad esempio, dovranno guardarsi dalla minaccia incombente del Newcastle.

I Magpies, infatti, saranno costretti a vendere prima di fare nuovi investimenti importanti e nel frattempo stanno avanzando con forza su due calciatori in scadenza il prossimo giugno. Secondo ‘The Telegraph’, infatti, Tosin Adarabioyo e Lloyd Kelly sono diventati degli obiettivi concreti dei bianconeri britannici. Stando alle informazioni del tabloid britannico, gli scout del Newcastle avrebbero visionato in maniera continuativa i difensori del Fulham e del Bournemouth. Il primo, come è noto, è anche un obiettivo concreto del Milan che già da tempo deve convivere con la concorrenza di Liverpool, Manchester United, Tottenham e West Ham.

Dotato di un mancino educato che gli consente di giocare sia da centrale, sia da terzino sinistro, anche Kelly è stato a lungo nei radar rossoneri, ma nelle scorse settimane sulle sue tracce si è posizionato con forza anche Cristiano Giuntoli. Acquistato dal Bournemouth per 13 milioni di sterline proprio su indicazione di Eddie Howe, il 25enne potrebbe considerare allettante l’ipotesi di tornare a lavorare con l’attuale manager del Newcastle, qualora dovesse essere confermato sulla panchina bianconera. I lunghi infortuni di Lascelles e Botman imporranno ai Magpies l’ingaggio di due difensori centrali e i due obiettivi di Juve e Milan rappresentano ad oggi l’opzione migliore in qualità di “free agent”.