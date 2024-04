Cacciato dalla prima squadra: attacco durissimo a Mourinho

L’ex ha preso di mira il tecnico portoghese per essere finito fuori rosa senza un valido motivo

Attacco durissimo nei confronti di José Mourinho da parte di un suo ex centrocampista. Dopo aver vestito la maglia del Manchester United per due anni, senza lasciare in realtà un gran ricordo di sé, Bastian Schweinsteiger ha scaricato buona parte delle responsabilità per il suo rendimento negativo all’allenatore portoghese.

Intervenuto al podcast ‘Overlap’ di ‘Sky Bet’, l’ex calciatore tedesco ha preso di mira lo Special One con il quale ha lavorato alla sua seconda e ultima stagione trascorsa a Manchester. Di rientro da un lungo infortunio al collaterale mediale, Schweinsteiger sin dal primo giorno non ha avuto un grande feeling con Mourinho. Un’annata in cui il tedesco è stato infatti utilizzato col contagocce, come dimostrato dai soli 134 minuti collezionati tra tutte le competizioni.

Come svelato dall’ex Bayern Monaco in un incredibile retroscena, sarebbe stato Mourinho ad escluderlo dalla prima squadra al suo arrivo: “Sono sono arrivato, ho iniziato ad allenarmi con Ibrahimovic il primo giorno. Ho pensato ‘fantastico, è un calciatore incredibile con cui posso giocare’. Dopo, il giorno successivo, quando sono arrivato al centro sportivo di Carrington, mi stava aspettando il direttore John Murtough il quale mi disse: ‘Non puoi entrare nello spogliatoio’. Chiesi spiegazioni e mi disse che erano direttive dell’allenatore“.

Schweinsteiger contro Mourinho: “Non mi ha permesso di allenarmi con la prima squadra”

Un rapporto praticamente mai esistito tra Schweinsteiger e Mourinho che ha poi portato l’ex centrocampista a lasciare il Manchester United a stagione inoltrata e firmare per il Chicago Fire in MLS.

Questo l’aneddoto riportato alla mente dall’ex Bayern Monaco sulle spiegazioni che gli erano state fornite dal portoghese nel tanto atteso confronto: “Ho avuto un incontro con Mourinho il pomeriggio stesso e mi spiegò che non mi vedeva felice nel Manchester United, perché dopo un infortunio avevo recuperato con dei medici tedeschi trascorrendo del tempo in Germania. Ma in realtà lo avevo fatto per migliorare la mia condizione fisica. Dopo questo episodio, mi sono allenato altri tre mesi. Mourinho non mi ha mai permesso di allenarmi con la prima squadra“.