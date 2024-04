Roma, rifinitura a Trigoria prima del Milan: out Ndicka, la squadra è fatta | CM.IT

La Roma si prepara al match di ritorno con il Milan in Europa League: ecco il report della rifinitura della squadra di De Rossi

La Roma è carica, il grande giorno sta arrivando. La squadra di De Rossi è scesa in campo per l’ultimo allenamento prima della supersfida di ritorno col Milan che deciderà una delle semifinaliste di Europa League. Si parte dall’1-0 giallorosso dell’andata e con tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Evan Ndicka. L’ivoriano sta bene, svolgerà ulteriori accertamenti e sarà ancora out.

DDR dovrà rinunciare anche allo squalificato Cristante, che verrà sostituito da Edoardo Bove. Lo ha già annunciato il mister in conferenza: “Mi fido di lui e so che farà una grande partita, se lo merita”. Ok anche Sardar Azmoun, regolarmente in gruppo come ieri dopo l’infortunio in nazionale. Per il resto la formazione è fatta ed è la stessa dell’andata. Con la coppia Mancini-Smalling in difesa, Celik e Spinazzola esterni. Bove comporrà la mediana con Paredes e Pellegrini, poi El Shaarawy, Dybala e Lukaku a completare.