Game over Juve, UFFICIALE: ha firmato per 5 anni

Brutte notizie per la Juventus che vede sfumare un altro colpo in vista della prossima stagione

Dopo Felipe Anderson, la Juventus vede sfumare un altro possibile affare in vista della prossima stagione: ha firmato per 5 anni.

Brutte notizie per la Juventus in vista della prossima stagione: il direttore tecnico Cristiano Giuntoli deve subito depennare un potenziale obiettivo di mercato in vista della sessione estiva di trasferimenti. Si tratta di Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe ’95 di proprietà della Lazio.

Il giocatore ex Hellas Verona era in scadenza di contratto con il club biancoceleste, ma in questi minuti è arrivata la notizia ufficiale: Zaccagni ha rinnovato con la Lazio, posticipando al 30 giugno 2029 la scadenza del nuovo vincolo contrattuale con il club biancoceleste.