Soldi e scambio per Vlahovic: affare da urlo Juve-Barcellona

Giuntoli è pronto a cedere il centravanti serbo. I blaugrana metterebbero sul piatto due attaccanti esterni

La Juventus è aperta alla cessione di Vlahovic fin dall’estate scorsa, quando Giuntoli cercò in tutti i modi di piazzarlo al Chelsea per ottenere in cambio Romelu Lukaku. Il Football director parla da tempo col suo agente per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2026, ‘spalmando’ il suo ingaggio che dall’anno prossimo sarà di circa 12 milioni di euro.

Il futuro del serbo resta incerto, in caso di proposta valida i bianconeri prenderebbero in forte considerazione la sua cessione. In questo senso, oltre alla Premier, occhio al Barcellona. Secondo il sito spagnolo ‘El Nacional’, il classe 2003 è nella short list delle potenziali alternative a Robert Lewandowski, che ha un’età avanzata ed è in fase calante pure dal punto di vista realizzativo.

Per la maglia numero 9 dei blaugrana, Vlahovic sarebbe in lizza insieme a Gimenez del Feyenoord. Il messicano piace anche in Italia, dall’Inter al Napoli, ma ormai ha raggiunto cifre fuori portata pure per le big di Serie A. Almeno 50 milioni di euro, che poi sarebbe la cifra che – a detta della medesima fonte – chiede la Juventus per il cartellino del suo centravanti.

Juventus, Ferran Torres o Raphinha per Vlahovic

Il Barça non ha intenzione di spendere 50 milioni per quella che, almeno per un anno, sarebbe solo una alternativa di Lewandowski. Ecco perché potrebbe proporre alla Juve uno scambio.

Per ‘El Digital’, il club del presidente Laporta potrebbe mettere sul piatto Ferran Torres, oppure Raphinha. Entrambi, ma soprattutto il brasiliano, hanno una valutazione simile a quella di Vlahovic.