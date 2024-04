Tegola per Allegri: distorsione al ginocchio, salta la prossima

Problemi per la Juventus e Massimiliano Allegri, un infortunio che pesa: assenza per il prossimo match bianconero

Dopo il pareggio nel derby con il Torino, la Juventus prepara la sfida di Cagliari. Bianconeri in campo nell’anticipo del venerdì, match fondamentale quello con i sardi per provare ad approfittare del successivo scontro diretto tra Roma e Bologna e allungare in zona Champions. Ma arrivano brutte notizie per Allegri.

Nell’allenamento odierno, Moise Kean ha accusato una lieve distorsione al ginocchio sinistro. L’attaccante nei prossimi giorni svolgerà dunque solamente lavoro differenziato e a questo punto la sua presenza per la sfida in Sardegna è da considerarsi a forte rischio. Assenza che ridurrà, se confermata, le rotazioni offensive dei bianconeri.