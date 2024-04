Nuovo regista Juventus, 15 milioni e via libera immediato

A caccia di centrocampisti in vista della prossima stagione, la Juventus accoglie novità importanti di calciomercato

Dopo lo scialbo pareggio a reti inviolate nel derby contro il Torino, buona parte delle colpe per il mancato successo della Juventus sono state attribuite alla scarsa lucidità sotto porta di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non ha certamente disputato la sua miglior partita, ma ancora una volta a suscitare perplessità è stato anche il rendimento del centrocampo.

Rispetto alla fase migliore della stagione, giocatori come Adrien Rabiot e Weston McKennie sono apparsi ancora una volta al di sotto degli standard. In scadenza di contratto il 30 giugno del 2024, il francese non ha ancora rinnovato con i bianconeri che, a prescindere dal futuro dell’ex PSG, concentreranno molti sforzi di calciomercato proprio sulla mediana. Come è noto, in cima alla lista di Cristiano Giuntoli figura il nome di Teun Koopmeiners, ma vista l’elevata valutazione dell’atalantino non mancano certo alternative.

Calciomercato Juve, nuovo regista da Londra: 15 milioni per il sì

Nelle ultime ore, ad esempio, alcuni media spagnoli hanno rilanciato la candidatura di Thomas Partey. Secondo fichajes.net, il club bianconero sarebbe pronto a tornare alla carica per l’ex Atletico Madrid. Vista la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2025, per tesserare il regista ghanese sarebbe sufficiente un’offerta da 15 milioni di euro.

La stampa inglese e il portale ‘Team Talk’ in particolare parlano di una rottura quasi inevitabile tra l’Arsenal e il centrocampista trentenne. Accostato già in passato ai colori bianconeri, il mediano è stato segnalato anche in orbita Atletico Madrid, vista la stima di Diego Pablo Simeone nei suo confronti.