HIGHLIGHTS | Ikone risponde a Retegui: Fiorentina-Genoa finisce 1-1

Nel finale i viola hanno protestato per un sospetto tocco di braccio di Haps in area

È terminata 1-1 la sfida del ‘Franchi’ tra Fiorentina e Genoa valevole per la 32esima giornata di Serie A. Al vantaggio di Gudmundsson dal dischetto, ha risposto Ikone di testa a inizio secondo tempo.

Nel mezzo il gol annullato a Belotti per fuorigioco, poi un rigore prima dato dopo che Kayode e Retegui si erano trattenuti a vicenda in area sugli sviluppi di calcio d’angolo. Richiamato al Var, Dimarco cambia idea togliendo il penalty ai liguri. Nel finale proteste di Italiano e soci chiedono il penalty per un sospetto tocco di braccio di Haps. L’arbitro lascia correre e, dopo sei minuti di recupero, decreta la fine dell’incontro sul risultato di parità che non sposta la classifica di entrambe. Gilardino è già salvo, mentre per i viola la gara della stagione sarà la prossima, contro il Viktoria Plzen nel ritorno dei quarti di Conference League.

FIORENTINA-GENOA 1-1

42′ rig.Gudmundsson (G), 54′ Ikone (F)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus 63, Bologna 59, Roma* 55, Atalanta** 50, Lazio 49, Napoli 49, Torino 45, Fiorentina* 44, Monza 43, Genoa 39, Lecce 32, Cagliari 31, Empoli 28, Udinese* 28, Verona* 27, Frosinone 27, Sassuolo 26, Salernitana 15.

*una partita in meno

**due partite in meno

A breve gli highlights del match