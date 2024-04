Gasperini va controcorrente: “Non sono d’accordo”

Gian Piero Gasperini ha commentato il pareggio tra Atalanta e Verona: le parole del tecnico bergamasco

L’Atalanta si fa rimontare dal Verona, ma Gian Piero Gasperini difende la sua squadra. Intervenuto a ‘DAZN’ nel post gara, l’allenatore nerazzurro analizza così la prestazione dei suoi uomini: “Le squadre che sono in fondo alla classifica sono stati capaci di prestazioni notevoli. Il Verona ci ha creduto. Non sono d’accordo che nel secondo tempo siamo calati: abbiamo preso due gol in quattro minuti, poi siamo tornati ad attaccare. La nostra partita l’abbiamo fatta anche nel secondo tempo”.

LIVERPOOL – “Giovedì è un appuntamento straordinario per tutta Bergamo, per l’Atalanta, per la sua storia. Il risultato di Anfield ci mette nella condizione di sperare, pur sapendo che è ancora molto difficile. Questa sera sono dispiaciuto non per la prestazione, ma perché abbiamo perso l’opportunità di avvicinarci a Bologna e Roma. Stiamo giocando ogni tre giorni, forse non ci aspettavamo nessuno di noi di essere ancora su tre fronti, non abbiamo mai fatto scelte. Ho poco da rimproverare ai calciatori, ma i calciatori hanno sudato la maglia”.

Atalanta-Verona, Gasperini: “Scamacca è cresciuto”

SCAMACCA – “Ha dei mezzi che conosciamo tutti. È cresciuto, segna con regolarità. Io però non mi accontento mai, voglio che diventi ancora di più un atleta. Bisogna guardare sempre avanti, sempre a qualcosa di più”.

DE KETELAERE – “Vale lo stesso discorso fatto per Scamacca. Poi dopo, come per Scamacca, può fare sempre di più. Però ha solo 22 anni, può acquisire anche sul piano fisico più qualità e più forza. Stasera è stato sfortunato perché su un’occasione clamorosa è partito il contropiede e hanno fatto il 2-1. Poi sui soldi bisogna parlare dalla società”.