DIRETTA Serie A, Fiorentina-Genoa | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Primo dei due posticipi del lunedì, valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, tra la Fiorentina e il Genoa

Dopo le gare giocate nel weekend, il lunedì della trentaduesima giornata del campionato di Serie A si apre con il primo dei due posticipi in programma, quello tra la Fiorentina e il Genoa.

I padroni di casa, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, dopo aver disputato l’andata dei quarti di finale di Conference League contro il Viktoria Plzen, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta, la seconda consecutiva, patita sul campo dei rivali storici della Juventus di Massimiliano Allegri: decisiva la rete di Federico Gatti. Di contro, i rossoblu del grande ex Alberto Gilardino, goleador storico dei gigliati e accostato proprio alla panchina viola in caso di addio ad Italiano, hanno battuto nel turno precedente il Verona di Marco Baroni a domicilio e sono vicini a conquistare una tranquilla salvezza al primo anno dopo il ritorno nel massimo campionato italiano. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-GENOA

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Bonaventura; Ikone, Beltran, Sottil; Belotti. All.: Italiano.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Martin, Sabelli; Badelj, Messias, Frendrup; Ekuban, Gudmunsson. All.: Gilardino.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 83, Milan 69*, Juventus 63*, Bologna* 59, Roma 55, Atalanta** 50, Lazio* 49, Napoli 49*, Torino 45*, Fiorentina** e Monza* 43, Genoa 38, Lecce* 32, Cagliari* 31, Empoli* e Udinese 28, Verona 27, Frosinone 27*, Sassuolo 26*, Salernitana* 15.

* una gara in più

** una gara in meno