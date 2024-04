Chiesa contro Allegri, spunta il labiale dopo il cambio nel Derby

Chiesa contro Allegri, spunta il labiale dell’attaccante della Juventus dopo l’ennesima sostituzione nel Derby. La ricostruzione

Nel Derby della Mole, per la quarta partita consecutiva, Federico Chiesa è stato sostituito da Massimiliano Allegri entro il 70esimo. Il cambio sembra ormai codificato: fuori l’attaccante per Kenan Yildiz.

Dopo un saluto piuttosto ‘freddo’ con Allegri, Chiesa è rientrato piuttosto controvoglia in panchina e visibilmente contrariato. L’ex Fiorentina ha prima scaraventato una bottiglietta, ignorando diversi compagni come Rugani e Pinsoglio che sono intervenuti per rasserenarlo. Successivamente, le telecamere hanno intercettato il labiale del giocatore. A riportarlo è stato ‘DAZN’.

Chiesa contro Allegri dopo la sostituzione: il labiale e la ricostruzione

“Sono sempre il primo cambio”, ha ripetuto più volte il calciatore apparso visibilmente arrabbiato e frustrato per l’ennesima sostituzione con la partita ancora in bilico.

Nel post partita, ad Allegri è stato chiesto nuovamente della possibilità di vedere Chiesa con Yildiz e Vlahovic almeno nei finali di partita. L’ipotesi tridente, però, non è più nei piani dell’allenatore: “Yildiz e Chiesa insieme a Vlahovic a gara in corso? Abbiamo un obiettivo così importante da raggiungere che fare esperimenti in questo periodo potrebbe essere molto rischioso. La squadra ha un suo equilibrio in questa fase, bisogna continuare così”. L’alternanza Chiesa-Yildiz sembra destinata a continuare fino al termine della stagione.