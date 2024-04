Addio alla Serie A: l’annuncio sul big è definitivo

Addio alla Serie A, l’annuncio sul futuro del big è definitivo. Nuovo indizio, si allontana il suo ritorno in Italia

Il calciomercato estivo si avvicina e le dirigenze sono già al lavoro anche in vista della prossima stagione. Questi, però, sono anche i mesi delle panchine in bilico, da Allegri alla Juventus a Pioli e Calzona rispettivamente in casa Milan e Napoli.

Nel frattempo, si moltiplicano rumors ed indiscrezioni sul futuro di diversi big, della Serie A e non solo. Anche un grande ex del campionato italiano, Marquinhos, nelle ultime sessioni era stato nuovamente accostato per un possibile ritorno in Italia.

Tuttavia, gli ultimi indizi fanno pensare ad un futuro già deciso per il capitano del Paris Saint-Germain. Dopo le recenti dichiarazioni del calciatore, è arrivato l’annuncio definitivo su Marquinhos.

Serie A, niente ritorno per Marquinhos: l’annuncio è definitivo

“Il mio futuro è ancora al PSG. Penso a questi colori, a questa maglia, a questa casa. Mi trovo sempre bene in questo club per aiutarlo il più possibile”, ha annunciato l’ex Roma nelle scorse settimane.

Luan Aoas Correa, fratello maggiore del brasiliano, ha confermato tutto in un’intervista a ‘Le Parisien’: “Il suo peggior incubo è non vincere mai la Champions League con il Paris. Alzare la coppa da capitano è il suo sogno più grande per il club. E ovviamente vincere la Coppa del Mondo con la Nazionale”. Marquinhos, insomma, è destinato a rimanere ancora a lungo a Parigi.