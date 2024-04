Udinese-Roma, fuori Dybala e Pellegrini: la spiegazione di De Rossi

In Udinese-Roma, ampio turnover per i giallorossi, con Dybala e Pellegrini in panchina: De Rossi spiega le scelte nel prepartita

La Roma in campo a Udine per provare ad accorciare sul quarto posto, pensando però anche alla sfida di ritorno in Europa League contro il Milan. Così si spiega l’ampio turnover giallorosso rispetto al match di San Siro di giovedì.

In particolare, in panchina Dybala e Pellegrini. Una scelta ben precisa da parte di De Rossi, spiegata così nel prepartita ai microfoni di DAZN: “Ho scelto di non schierare Dybala dall’inizio perché a Firenze, dopo l’Europa League, si era fatto male. Pellegrini ha un problemino e non ha tantissimo nelle gambe, lo vedremo in campo al massimo nell’ultima mezz’ora”.