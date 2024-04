Pioli bacchetta i suoi: ecco la frase incriminata

Milan che trova un pari in rimonta contro il Sassuolo: le parole di Stefano Pioli

Un Milan a due facce quello di Reggio Emilia che strappa un pari in rimonta contro il Sassuolo. Disastroso in retroguardia e tanto bello in attacco, confermandosi secondo miglior attacco del campionato soltanto alle spalle dell’Inter. Stefano Pioli – Calciomercato.it

Ai microfoni di ‘Dazn’, Stefano Pioli ha parlato non solo della gara, ma anche di futuro: dal derby alla sfida di Europa League contro la Roma fino ad una sua possibile permanenza in rossonero.

Errori – “Tra le cose da scordare le tre disattenzioni sui gol, ma penso che sia stata la partita dove abbiamo creato più occasioni in tutto l’anno. Se avessimo fatto 5/6 gol nessuno avrebbe detto nulla. Mi tengo lo spirito, il nostro obiettivo è finire bene il campionato e arrivare secondi, ci portiamo via cose positive, ma dobbiamo alzare il livello perché la prossima gara richiede un livello di prestazione, attenzione e affidabilità superiore”.

Leao – “Deve imparare a gestire pressioni e aspettative. Nel nostro ambiente sono esagerati i complimenti e esagerate le critiche, deve saperlo, questo lo accompagnerà per tutta la carriera. Dobbiamo giocare come sappiamo, se giochiamo come sappiamo abbiamo delle possibilità per battere la Roma”.

Priorità – “La squadra ha talento e deve avere idee chiare su cosa fare con la palla e senza e questa è la mia priorità. Sappiamo che è arrivato il momento decisivo della stagione, non parlerei di atteggiamenti. In termini di posizioni cerchiamo sempre nei nostri concetti di trovare posizioni che sulla carta possano garantirci vantaggi. Credo la Roma abbia giocato a Milano una grande gara, forse al massimo del loro livello, noi abbiamo giocato sotto il nostro livello, se giochiamo al massimo sarà una gara equilibrata”.

Futuro – “Per me non cambia nulla, per mentalità e professionalità la prossima gara che preparo è sempre la più importante”.

Derby – “L’Inter vincerà lo scudetto, ma è chiaro che faremo di tutto per vincere il derby, per dare soddisfazione ai tifosi, per mantenere il secondo posto in classifica perché sarebbe un risultato prestigioso. Obiettivo è far tutto per vincere le prossime due gare”.