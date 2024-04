PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-MILAN 3-3: Kjaer da horror, l’attacco rimedia

Ecco le pagelle e i voti di Sassuolo-Milan, match delle ore 15.00, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A

Finisce in parità tra il Milan e il Sassuolo. Inizio di gara da incubo per la squadra di Pioli che subisce due gol, di Pinamonti e Laurienté, in dieci minuti.

La reazione arriva e gli uomini di Ballardini vengono messi alle corde, ma Consigli è bravo in più di una occasione, poi Leao, con una super giocata riporta il Diavolo in partita. Nella ripresa i neroverdi trovano subito il gol del 3 a 1 ancora con l’esterno francese, ma Jovic riporta sotto il Milan. Il pari rossonero all’85’ con Okafor, in rete al primo pallone toccato.

SASSUOLO

Consigli 7

Toljan s.v. – Dal 9′ Tressoldi 5,5

Erlic 5

Ferrari 5,5

Viti 6

Boloca 6,5 – Dal 77′ Racic s.v.

Obiang 5,5

Volpato 6,5 – Dal 45′ Defrel 6

Thorstvedt 7 – Dal 62′ Henrique 6

Laurienté 7,5 – Dal 77′ Ceide s.v.

Pinamonti 7

All. Ballardini 6,5

MILAN

Sportiello 6

Florenzi 4

FLOP Kjaer 3,5  – Distratto dal primo all’ultimo minuto. Il danese oggi di fatto non è mai entrato in campo. Tutto il reparto arretrato del Milan è un disastro, ma l’esperto difensore riesce a fare peggio di tutti. Ora più che mai il suo futuro in rossonero appare segnato. Dal 54′ Gabbia 6

Thiaw 4 –

Hernández 6

Adli 5,5 – Dall’82’ Okafor 7

Musah 5,5 – Dal 65′ Reinders 6,5

Chukwueze 6,5 – Dal 65′ Pulisic 6,5

Loftus-Cheek 5,5 – Dal 55′ Giroud 6

TOP Leao 7 – Aveva l’obbligo di rialzare la testa dopo la bocciatura di giovedì sera, dentro e fuori dal campo. Il Milan parte malissimo, ma lui con una grande giocata lo riporta sotto con un super gol. Il 2-3 nasce dalla sua classica azione sulla sinistra, dove ha seminato spesso il panico, prima di finire la benzina.

Jović 7

All. Pioli 5,5

TABELLINO

SASSUOLO-MILAN 3-3

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlić, Ferrari, Viti; Boloca, Obiang; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. A disp.: Cragno, Pegolo; Doig, Kumbulla, Missori, Tressoldi; Henrique, Lipani, Račić; Bajrami, Ceide, Defrel, Mulattieri. All.: Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjær, Thiaw, Hernández; Adli, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leão; Jović. A disp.: Nava, Raveyre; Calabria, Gabbia, Terracciano, Tomori; Bennacer, Pulisic, Reijnders, Zeroli; Giroud, Okafor. All.: Pioli.

Arbitro: Massa di Imperia.

GOL: 4′ Pinamonti (S), 11′ e 53′ Laurienté (S), 20′ Leao (M), 59′ Jovic (M), 84′ Okafor (M)

AMMONITI: 19′ Ferrari (S), 58′ Tressoldi (S), 69′ Thiaw (M), 70′ Pinamonti (S)

ESPULSI: