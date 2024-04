PAGELLE E TABELLINO INTER-CAGLIARI 2-2: Sanchez frizzante, disastro Acerbi

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Cagliari, match del Meazza valido per la 32° giornata del campionato di Serie A. La squadra di Ranieri rimonta due volte la capolista

Frena anche l’Inter dopo il Milan, con il vantaggio della capolista di Inzaghi che rimane invariato a +14 in attesa del derby del 22 aprile.

Il Cagliari rimonta due volte i nerazzurri e blocca sul 2-2 Thuram e compagni davanti agli oltre 70 mila del Meazza. Il francese torna a ruggire, ma insieme agli spunti di Sanchez non basta all’Inter per conquistare l’ennesima vittoria in campionato. Luvumbo crea scompiglio, Ranieri azzecca i cambi e dopo il primo pareggio di Shomurodov strappa il pareggio grazie al sigillo di Viola. All’Inter – che era tornata in vantaggio con l’implacabile Calhanoglu dal dischetto – servirà così una vittoria nella straccitadina contro i cugini del Milan per conquistare aritmicamente scudetto e seconda stella con cinque giornate d’anticipo.

INTER

Sommer 6

Bisseck 5,5

Acerbi 4,5

Bastoni 5 (86′ Buchanan SV)

Darmian 6 (76′ Dumfries 5,5)

Barella 5,5

Calhanoglu 6,5

Mkhitaryan 6 (64′ Frattesi 6,5)

Dimarco 6 (76′ Carlos Augusto 5,5)

Sanchez 7 (76′ Arnautovic 5)

Thuram 7

Allenatore Inzaghi 5,5 – Troppe amnesia difensive per l’Inter, che si spegne nel corso della partita facendosi rimontare due volte dal mai domo Cagliari. I nerazzurri per una volta non brillano e inciampano malgrado gli spunti di Sanchez e il ritorno al gol di Thuram. Poco male: avrà comunque la possibilità di giocarsi il primo match point scudetto nel derby contro il Milan.

TOP Inter: Thuram 7 – Non è il Thuram dirompente della prima parte di stagione, anche se le accelerazioni del francese creano scompiglio nella retroguardia di Ranieri. Si sblocca dopo 58 giorni e cerca di ricambiare il favore con lo sgusciante Sanchez: bentornato.

FLOP Inter: Acerbi 4,5 – Se Bastoni soffre i guizzi di Luvumbo, il centrale di Inzaghi fatica e non poco a leggere i movimenti in area di Shomurodov. Fuori posizione su entrambe le reti del Cagliari: disattenzioni pagate a carissimo prezzo dai nerazzurri.

CAGLIARI

Scuffet 6

Hatzidiakos 6 (87′ Wieteska SV)

Mina 5

Obert 6

Di Pardo 6 (78′ Zappa SV)

Makaoumbou 6,5

Sulemana 6

Augello 6

Jankto 4,5

Luvumbo 7 (78′ Viola 7)

Shomurodov 7 (78′ Lapadula 6)

Allenatore Ranieri 7 – Prova di personalità e spessore da parte della compagine sarda e punto d’oro in chiave salvezza. Il Cagliari non crolla dopo il primo svantaggio e reagisce alla grande anche dopo il rigore di Calhanoglu: Sir Claudio Ranieri non smette mai di stupire.

TOP Cagliari: Luvumbo 7 – Pimpante e pericoloso, i difensore dell’Inter faticano a prendergli le misure. In due occasioni spaventa Sommer nel primo tempo, nella ripresa è decisivo sul pareggio firmato da Shomurodov.

FLOP Cagliari: Jankto 4,5 – Spaesato, non regge il confronto con il centrocampo di casa e anche in fase offensiva combina poco o nulla. Ranieri è arrabbiatissimo in panchina e già alla mezz’ora lo boccia.

Arbitro Fourneau 5,5

Il tabellino di Inter-Cagliari: Thuram si sblocca, Luvumbo pericoloso

INTER-CAGLIARI 2-2

12′ Thuram; 65′ Shomurodov (C); 74′ rig. Calhanoglu; 83′ Viola (C)

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (86′ Buchanan); Darmian (76′ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (64′ Frattesi), Dimarco (76′ Carlos Augusto); Sanchez (76′ Arnautovic), Thuram. A disposizione: Audero, Di Gennaro, de Vrij, Cuadrado, Stankovic, Buchanan, Asllani, Sensi, Klaassen, Sarr. Allenatore: Inzaghi

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Hatzidiakos (87′ Wieteska), Mina, Obert; Di Pardo, Makoumbou, Sulemana, Augello; Jankto (29′ Prati), Luvumbo; Shomurodov. A disposizione: Aresti, Radunovic, Azzi, Dossena, Gaetano, Kingstone. Allenatore: Ranieri

Arbitro: Fourneau (sez. Roma)

VAR: Di Bello

Ammoniti: Prati (C), Mina (C)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 5′ ; spettatori 72.559