L’allenatore si è dimesso: c’è già l’annuncio UFFICIALE

Le dimissioni dell’allenatore sono arrivate all’improvviso e hanno stupito in molti: scelta shock in vista del finale di stagione

Nella fase cruciale della stagione, non sono più ammessi errori, ma soprattutto è il momento di stringere i ranghi e rimandare qualsiasi cambiamento a giugno, quando ormai i giochi saranno fatti e ci sarà semplicemente da pensare all’anno successivo. Eppure, anche quando mancano pochi match alla fine dei campionati in Italia, c’è ancora chi deve subire grandi stravolgimenti.

È successo nelle ultime ore anche in Eccellenza, dove un allenatore, che era già subentrato durante un’annata comunque positiva, si è dimesso sul più bello e sta costringendo la società a metterci una pezza per centrare l’obiettivo stagionale. Stiamo parlando dell’Us Mazara 46 e del suo ormai ex tecnico, Daniel Masi.

Eccellenza, Masi si è dimesso da primo allenatore del Mazara

Prima del match contro l’Aspra, fanalino di coda del torneo, è arrivato il sorprendente annuncio via social da parte dell’allenatore. Attraverso i suoi profili, ha comunicato la scelta di non restare in panchina neanche per le partite finali del campionato.

“Comunico che da oggi per motivi di natura personale non sono più l’allenatore del Mazara 46 – ha subito precisato -. Ringrazio la società per l’occasione concessa e tutto il gruppo squadra per l’impegno profuso in tutti gli allenamenti e le partite”. Il terremoto non è di lieve entità per il club che stava vivendo un momento decisamente positivo dopo il cambio in panchina.

I mazaresi, infatti, sono riusciti a raccogliere sei punti in tre gare, blindando di fatto il terzo posto in classifica con 48 punti totalizzati. Inoltre, con Masi la media punti è stata tra le più importanti del girone. Vedremo, dunque, come il club sceglierà di sostituire l’allenatore e come finirà il campionato.