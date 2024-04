Inter, arrivano di Arabi: i tifosi del Milan reagiscono così

Il futuro societario dell’Inter ha scatenato anche i tifosi del Milan: cosa è successo nelle ultime ore

L’attenzione è massima in casa Inter per ciò che potrebbe succedere da maggio in poi, quando scadrà il prestito concesso alla proprietà cinese da Oaktree e, di conseguenza, ci sarà una deadline decisiva per il destino del club.

Steven Zhang sta provando in tutti i modi a restare al timone e potrebbe aver trovato il modo di portare a termine un nuovo rifinanziamento, che permetterebbe di prendere più tempo, in attesa che le cose migliorano. Di sicuro, le cifre da restituire sono importantissime e intanto diversi fondi hanno chiesto informazioni per l’acquisizione del sodalizio nerazzurro.

Nelle ultime ore, l’attenzione mediatica si è concentrata su un interesse che ha acceso la fantasia dei tifosi e li ha anche divisi. Un gruppo proveniente dall’Arabia Saudita sarebbe intenzionato a comprare la squadra capolista in Italia. Non ci sono certezze su eventuali due diligence e non si è assolutamente nella fasi avanzate dell’affare, ma i supporters della Beneamata, oltre alla seconda stella sempre più vicina, parlano solo di questo. E non solo loro.

L’Inter e l’Arabia Saudita: la reazione dei tifosi del Milan

Se tra i tifosi nerazzurri emerge tanta curiosità e c’è chi sogna molto più potere economico dei nerazzurri in sede di calciomercato, ci sono anche da considerare i tanti tweet che sono arrivati dalla controparte rossonera.

Oltre alla rivalità che da sempre divide Milano, bisogna anche pensare al fatto che un altro gruppo saudita è stato fortemente accostato al Diavolo nelle scorse settimane, ma non sono ancora arrivati degli sviluppi decisivi in tal senso, soprattutto dopo le indagine sull’acquisizione del club da parte di Gerry Cardinale.

Il fatto che i mediorientali potrebbero arrivare prima dall’altra parte del capoluogo lombardo non li fa proprio impazzire e ha alimentato altre prese in giro tipiche dei social. Tutto condurrà al derby della prossima giornata, e quello sì, sarà sicuramente storico, almeno per l’esito di questa stagione.