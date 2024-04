DIRETTA Serie A, Sassuolo-Milan: segui la cronaca LIVE

In programma alle ore 15:00, Sassuolo-Milan verrà seguita in tempo reale da calciomercato.it

Finito nuovamente nel mirino della critica dopo la sconfitta casalinga in Europa League contro la Roma, Stefano Pioli cerca un immediato riscatto in campionato per preparare al meglio la sfida di ritorno contro i giallorossi. La battuta d’arresto di giovedì scorso ha lasciato strascichi importanti in casa Milan, anche sul fronte Rafael Leão, protagonista di uno scatto di nervi in zona mista.

In casa del Sassuolo, la conquista dei tre punti diventa fondamentale, non solo per difendere il secondo posto in classifica, ma anche per dare un senso ancora più importante al derby della prossima settimana contro l’Inter. I padroni di casa, dal canto loro, vanno a caccia di un’impresa per conquistare punti fondamentali nella corsa salvezza. Penultima in classifica, la squadra allenata da Davide Ballardini non è mai stata così vicina alla retrocessione negli anni passati e fare punti contro una big rappresenterebbe un’importante iniezione di fiducia. Calciomercato.it seguirà la sfida del Mapei Stadium in tempo reale.

Probabili formazioni Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Thorstvedt; Defrel, Matheus Henrique, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: