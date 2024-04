Blitz per Koopmeiners: 60 milioni, ora la Juve trema

Giuntoli al lavoro per portarlo alla Juventus, ma la concorrenza inglese è in aumento

A Bergamo dovrebbero fare due statue e collocarle in Piazza Vecchia: una dedicata a Sartori, che adesso sta facendo grande il Bologna; l’altra, ovviamente, a Gasperini. I motivi sono tanti, uno di questi è Teun Koopmeiners, pagato dall’ex Ds appena 14/16 milioni nell’estate 2021 dopo una trattativa non semplice con l’Az Alkmaar. Oggi l’olandese vale quattro volte tanto, grazie allo stesso centrocampista ma, soprattutto, al solito grande lavoro del tecnico dell’Atalanta fresca di impresa storica in casa del Liverpool nell’andata dei quarti di Europa League.

Ad Anfield Road, Koopmeiners ha sbagliato un paio di gol, ma ancora una volta è stato elemento cruciale nell’orchestra nerazzurra. Fin qui la sua stagione è stata da incorniciare, con 13 reti e 4 assist in 38 partite. E parliamo di un centrocampista, dietro soltanto a Bellingham per gol realizzati considerando i principali cinque campionati europei, anche se definirlo così vuol dire ridurre il suo peso all’interno di una squadra in gioco su tutti i fronti.

I prossimi due saranno probabilmente anche gli ultimi di Koopmeiners con la maglia dell’Atalanta. Il classe ’98 vuole compiere il meritato salto in una big, dichiarazioni ufficiali a parte la società di Pagliuca e Percassi monetizzare il massimo possibile dalla sua cessione. Battere il record di Hojlund, venduto al Manchester United a più di 80 milioni includendo i bonus, sarà difficile, non impossibile piazzarlo a un prezzo non troppo inferiore.

Giuntoli è pazzo di lui, voleva prenderlo già ai tempi del Napoli e ora da mesi si muove più o meno sottotraccia per portarlo alla Juventus. Potrebbe mettere sul piatto una proposta intorno ai 50 milioni, grazie ai soldi incassati da un paio di cessioni, vedi quelle di Soule e Iling-Junior.

Per avvicinarsi alle cifre di Hojlund, però, l’Atalanta confida nella Premier League dove non mancano gli estimatori. Tra questi ci sarebbe pure il Chelsea.

TEUN KOOPMEINERS

Nato il 28 febbraio 1998

38 presenze, 14 gol e 3 assist in questa stagione

Scadenza contratto giugno 2027

Juventus, scout Chelsea per Koopmeiners

Secondo ‘HTC’, scout dei londinesi lo hanno seguito dal vivo proprio giovedì contro il Liverpool. L’interesse dei ‘Blues’ è forte, ma è da vedere se si tramuterà in una proposta ufficiale.

60 milioni di euro è una cifra potenzialmente alla portata del club guidato da Boehly, che però in estate sarà chiamato a liberarsi di tanti calciatori, non solo degli esuberi, con l’obiettivo di raccogliere qualcosa come 100 milioni di euro. Solo così il Chelsea rientrerebbe nei limiti del Fair Play finanziario della Premier, evitandosi una penalizzazione in classifica.