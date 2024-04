Allarme Juve dopo il derby: probabile frattura

La Juventus fa i conti con un infortunio non di poco conto: si sospetta una frattura, atteso l’esito degli accertamenti

C’è un po’ di allarme in casa Juventus per l’infortunio accorso a Szczesny nei minuti finali del derby contro il Torino. Il portiere polacco si è scontrato con Masina in occasione di un calcio da fermo per la formazione granata: il braccio del difensore del Torino è andato a colpire il volto dell’estremo difensore bianconero che è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari.

Match fermo per diversi minuti, con i medici impegnati a soccorrere Szczesny che perdeva molto sangue dal naso. Per il portiere si parla di una sospetta frattura delle ossa nasali. Il calciatore nei prossimi giorni si sottoporrà agli accertamenti del caso che dovranno confermare il sospetto e chiarire qual è l’entità dell’infortunio subito dall’ex giocatore di Arsenal e Roma.

Nonostante l’infortunio Szczesny è riuscito comunque a concludere la gara ed è possibile che, in caso di frattura, lo stop non sia troppo lungo e il polacco possa tornare in campo presto, magari utilizzando una maschera protettiva. Ad ogni modo, tutto sarà più chiaro dopo gli accertamenti.