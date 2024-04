Turpin, nuova bufera dopo Milan-Roma: “Scarso e ultrà della Curva sud”

Bufera sull’arbitro Turpin dopo Milan-Roma: “Scarso e ultrà della Curva sud”. Modificata la pagina Wikipedia del direttore di gara

Post partita infuocato a ‘San Siro’ dopo Milan-Roma ed il colpo esterno dei giallorossi nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Diversi episodi dubbi hanno acceso le polemiche, fra i tifosi e non solo.

“Il corner su cui segna Mancini forse nasce da un fuorigioco di Lukaku e nel finale Abraham in area colpisce di mano, non di testa. Purtroppo non siamo molto fortunati con questo arbitro…”. Pioli, nel post partita, non le ha mandate a dire anche contro l’arbitro Turpin.

Il fischietto francese è finito nel mirino dei tifosi rossoneri, soprattutto per il mancato rigore concesso sul tocco col braccio di Abraham. Oltre alle polemiche social, i sostenitori rossoneri hanno modificato anche la pagina Wikipedia dell’arbitro

Milan-Roma, modificata la voce Wikipedia di Turpin: “Ultrà Curva sud”

La pagina Wikipedia di Turpin è diventata: “Clément Turpin è un arbitro francese abbastanza scarso e ultrà romano della Curva sud. Inoltre ha un passato da ex calciatore, nella partita Milan-Roma finita 0-1 per gli ospiti si è reso protagonista di un’importante prestazione che fece vincere la formazione giallorossa”.

