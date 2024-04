Ritorno di fiamma per i due grandi protagonisti dell’ultima stagione del Bologna molto ambiti sul mercato

In attesa di un finale di campionato scoppiettante, il Bologna sogna di coronare una stagione sin qui quasi perfetta con un incredibile piazzamento tra le prime quattro della Serie A. La Champions League è adesso diventata il primo obiettivo di Thiago Motta e dei suoi ragazzi, dopo aver incantato e sorpreso tutta Europa.

Proprio il tecnico italo-brasiliano, in scadenza di contratto con il Bologna, con molta probabilità dirà però addio al termine della stagione, a prescindere dal piazzamento finale del club emiliano. Come raccontato da settimane su Calciomercato.it, Thiago Motta è da tempo il preferito di Cristiano Giuntoli per raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri in panchina. Il Football Director dei bianconeri ha ricevuto ampi poteri da porte di John Elkann e sembra intenzionato a dare un taglio netto con il passato.

Nonostante la Juventus sia in questo momento in pole nel futuro di Thiago Motta, dall’estero giugno comunque indiscrezioni su possibili inserimenti da tenere sotto controllo. In particolare, come riportato da ‘Team Talk’, il Manchester United sarebbe ancora sulle tracce dell’ex centrocampista. I ‘Red Devils’ da tempo hanno inserito il nome del tecnico del Bologna nella lista dei possibili sostituti di Erik ten Hag per la prossima stagione e vorrebbero ancora tentare un inserimento dalle retrovie.

Calciomercato Juve, non solo Thiago Motta: Manchester United anche su Zirkzee

Thiago Motta, poi, non è l’unico obiettivo fissato dai dirigenti del Manchester United per la prossima stagione in casa Bologna.

Il club inglese vorrebbe infatti mettere a segno un doppio colpo dal club emiliano. Joshua Zirkzee è tra i principali obiettivi per l’attacco dei ‘Red Devils’ sul mercato. Un altro profilo che il Manchester United dovrà contendere alla Juventus e non solo, visto che in Italia anche il Milan è da mesi sulle tracce dell’olandese. Dopo Hojlund dall’Atalanta, per il secondo anno di fila un attaccante del campionato italiano potrebbe approdare ad Old Trafford per una cifra da capogiro.