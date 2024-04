Cinque italiane in Champions, il ranking Uefa UFFICIALE è da sogno

La vittoria clamorosa dell’Atalanta in casa del Liverpool ha allungato il vantaggio del campionato italiano nel ranking

Grazie ai risultati ottenuti nell’ultimo turno di Conference ed Europa League, l’Italia ha allungato il vantaggio in testa alla classifica valida per il ranking Uefa 2023/24. Questa sera, infatti, la Serie A ha conquistato ben cinque punti grazie ai successi di Atalanta e Roma (due punti per squadra) e al pareggio della Fiorentina.

Con questi ultimi risultati, l‘Italia ha confermato il primo posto con 18.428 punti, davanti a Germania con 16.785 e Inghilterra sul terzo gradino del podio con 16.750. Com’è risaputo, i primi due campionati del ranking avranno diritto ad una quinta squadra nella prossima stagione della Champions League, ragion per cui sono sempre più elevate le possibilità di ottenere un posto in più in Serie A.

Dopo l’andata dei quarti di finale di tutte le competizioni europee, Francia e Spagna potranno sperare solamente di agguantare il terzo posto, mentre entrambe sono aritmeticamente fuori dalla corsa per il vertice. Dalle sfide di ritorno con un occhio di riguardo anche alla Champions League, e in particolare da Atalanta-Liverpool, potrebbe arrivare il verdetto ufficiale sul quinto posto per il campionato italiano: la Serie A mantenere il distacco su Germania e Inghilterra per blindare un piazzamento tra i primi due posti del ranking.

Questa la classifica aggiornata: