Benzema, il fratello sbotta dopo la finale e Hamdallah viene frustato: clamoroso in Arabia (VIDEO)

Benzema perde la finale ed il fratello si infuria, Hamdallah viene frustato a fine partita: clamoroso in Arabia

Serata di Europa League ma non solo, il giovedì di coppe ha visto anche le squadre arabe come protagoniste. Da una parte l’Al-Ittihad di Benzema e dall’altra l’imbattibile Al-Hilal di Milinkovic-Savic e soci. Finale di Supercoppa araba che è andata agli archivi senza evitare qualche polemica e un gesto clamoroso.

I giallo-neri avevano superato in semifinale l’Al Wehda con gol proprio di Benzema e di Hamdallah, mentre i bianco-blu erano riusciti a superare l’Al Nassr coon le reti di Al Dawsari e Malcom nella gara che ha visto anche l’espulsione di Cristiano Ronaldo dopo una gomitata ad un avversario. A nulla era servito il gol di Mané al minuto 99.

Questo ha portato alla finalissima disputata nella serata di ieri, ore 19.30 italiane, e che ha visto una grande favorita: l’Al-Hilal. Gli uomini di Jorge Jesus non sanno cosa significa la parola sconfitta da mesi e proseguono nella loro striscia consecutiva di vittorie entrata ormai negli annali come record assoluto nella storia del calcio.

Malcom decide la Supercoppa, Benzema furioso

La partita è stata sin da subito scoppiettante con l’uomo più in forma degli ospiti, Malcom, che ha sbloccato immediatamente il match dopo 5 minuti. Per l’Al-Ittihad è sembrata mettersi subito in salita, ma c’ha pensato il solito Hamdallah a raddrizzare l’incontro, segnando sulla ribattuta di un calcio di rigore sbagliato al 21′.

L’Al-Hilal, però, non muore mai e al 44′ si è riportato in vantaggio con il gol di Al Dawsari, anche lui grande protagonista in stagione, sul secondo assist di giornata di Al Shehri. Da quel momento la sfida ha vissuto di meno sussulti, fino alla doppietta annullata ad Al Dawsari all’84’. Il gol era nell’aria e 5 minuti più tardi è stato Malcom a siglare la doppietta personale su assist del solito Milinkovic-Savic.

Il match si è chiuso al 96′ con la seconda gioia personale di un altro Al Dawsari, Nasser, omonimo di Salem, autore della rete che stava decidendo la partita per tutto il secondo tempo. L’Al-Hilal vince dunque la Supercoppa araba, ma a fine incontro sono scattate le polemiche.

Il protagonista è stato il fratello di Benzema, che ha accusato l’allenatore dell’Al-Ittihad, Marcelo Gallardo, di aver sbagliato ancora con Karim in campo. In un post sui social ha infatti scritto: “Ancora che fai giocare Karim sulla sinistra? E’ un crimine! Non ha alcun senso. Il calcio deve essere rispettato”.

Il clamoroso gesto della frustata

A fare ancora più clamore, in queste ore, però, è stato un altro gesto ancor più clamoroso avvenuto a fine partita. Stando a quanto ha iniziato a circolare su Twitter, un tifoso arabo avrebbe iniziato a frustare l’attaccante dell’Al-Ittihad, Hamdallah, tra i migliori giocatori della squadra in questa stagione.

Un episodio incredibile, che ha portato all’immediata reazione di alcune persone intorno al calciatore, tra le quali una che ha provato anche a colpire lo stesso presunto sceicco sugli spalti. Un’immagine incresciosa che rende la lega araba ancora lontana anni luce dalle realtà europee.