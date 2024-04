L’ex granata incendia il derby: “Sudditanza arbitrale verso la Juventus”

Il derby tra Torino e Juventus è in arrivo e l’atmosfera già si surriscalda: sudditanza psicologica degli arbitri e insulti

Sabato alle ore 18: Torino-Juventus. Mancano due giorni alla stracittadina tra granata e bianconeri e l’atmosfera si sta già surriscaldando.

Lo stanno già facendo i tifosi con alcune dichiarazioni che hanno messo poco tempo ad incendiare gli animi. Ci ha pensato, per esempio, l’eurodeputato irlandese Mick Wallace che, con maglia granata nel parlamento Europeo ha lanciato il suo “forza Torino e Juve mer**”. Ora è un ex granata come Aldo Agroppi a surriscaldare gli animi con le sue parole.

L’ex allenatore ha rilasciato un’intervista a ‘Itasportpress’ parlando anche della sfida tra Torino e Juventus in programma tra due giorni. Un derby molto sentito e nella cui storia non mancano certo polemiche e discussioni anche sulle decisioni arbitrali.

Agroppi incendia il derby di Torino: “Sudditanza arbitri con la Juve”

Agroppi, che da calciatore ha vestito la maglia del Torino per ben nove stagioni, ha raccontato il suo ‘derby’: “Ho sempre detto cose che mi sembravano fossero sotto gli occhi di tutti, cioè che gli arbitri avessero una sudditanza nei confronti della Juventus“.

Una (sua) verità che gli ha creato non pochi problemi: “Ogni volta che aprivo bocca, mi rispondevano con attacchi molto offensivi”. Una reazione che con il tempo ha portato Agroppi ad allontanarsi dal mondo del calcio “che vive troppo di ipocrisie”.

La scelta è stata quella di godersi famiglia e amici, non chiudendo però la porta a chi è interessato al suo parare sul calcio attuale: “Chi vuole sapere come la penso basta che bussi alla porta di casa mia. Io apro a tutti e mi confronto con tutti, basta non essere ordinari e superficiali”.