Il grande ex chiama: “Sogno la panchina della Juve”

Il grande ex si candida: “Sogno la panchina della Juventus”. Le sue dichiarazioni e tutti gli aggiornamenti su Allegri

In casa Juventus, anche in vista del calciomercato estivo, ruota tutto attorno al futuro di Massimiliano Allegri. Sono infatti settimane decisive per la panchina del club bianconero.

Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, la proprietà vuole tagliare col passato ed intraprendere un nuovo percorso: Allegri è al capolinea con la Juventus. Nelle ultime settimane John Elkann ha maturato una convinzione che sta prendendo sempre più forza, quella di rompere con il passato, con la gestione di Andrea Agnelli e di aprire definitivamente un nuovo ciclo in bianconero. Il nome scelto da Giuntoli e dalla società bianconero è quello di Thiago Motta. Per il futuro, invece, spunta la candidatura di un grande ex.

Juventus, Tevez: “Mi ispiro a Conte, magari un giorno tornerò”

Anche Carlos Tevez ha intrapreso la strada dell’allenatore. L’ex attaccante bianconero, attualmente alla guida dell’Independiente, ‘chiama’ la Juve a ‘Tuttosport’: “L’Italia è nel mio cuore. Mi piacerebbe tanto, magari da allenatore. La Serie A è uno dei migliori campionati al mondo e penso di dover crescere per meritarmela”.

Il ritorno a Torino è già nei pensieri dell’Apache: “Ho fatto un’ottima carriera da giocatore, vorrei riuscirci anche da allenatore. Mi piace un sacco e non pensavo mi potesse appassionare così tanto. Penso molto all’Italia, chi lo sa se in futuro ci sarà occasione”.

“A chi mi ispiro? Mi ispiro a Conte per la passione e l’ossessione per la vittoria, da Bielsa ho preso l’attenzione ai dettagli e da Ferguson mi porto la grande calma nella gestione del gruppo. Ma di bravi ne ho avuti tanti, penso a Mancini e Allegri“, ha concluso Tevez.