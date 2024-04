Furlani non pensa al futuro: “Così il Milan si è ritrovato”. Bocche cucite alla Roma | VIDEO CM.IT

Pranzo UEFA a Milano tra le delegazioni dei due club, stasera impegnati a San Siro per l’andata dei Quarti di finale di Europa League

Poche ore e sarà Milan-Roma. Sara una sfida tutta americana, che opporrà i rossoneri di Gerry Cardinale ai giallorossi della famiglia Friedkin.

A pochi passi dal centro, prima del calcio d’inizio, si è così tenuto, nel frattempo, il consueto pranzo UEFA. La delegazione capitolina ha dunque raggiunto quella del Diavolo. Bocche cucite tra i giallorossi, in casa Milan, invece, ha parlato Giorgio Furlani.

Milan-Roma, Furlani: “Futuro? Sempre le stesse domande”

L’Ad rossonero è concentrato sulla partita e non vuole pensare al futuro: “Ad aprile le gare iniziano ad esse tutte molto importanti, siamo in un buon momento – afferma il dirigente ai microfoni dei giornalisti presenti, tra i quali quelli di Calciomercato.it -. Le gare in Europa sono emozionanti e lo è anche il derby italiano”.

Il Milan potrà contare sulla presenza del suo presidente, già sbarcato in città: “Cardinale ci tiene molto alla squadra e sarà presente con noi stasera”, ma non è il momento per fare valutazioni sul futuro: “Sempre le stesse domande”, taglia corto Furlani, che poi spiega il buon momento del Milan: “Son tornati quasi tutti dagli infortuni, abbiamo trovato i meccanismi giusti. Ibrahimovic? E’ sempre importante averlo, è stato un grande campione sul campo e sta dimostrando”.