Bove, il balzo è ‘milionario’. E ora con De Rossi studia la nuova veste tattica

Kayode, Yildiz e Bove guidano i giovani di Serie A con il balzo più grande nel valore di mercato. E per il giallorosso potrebbe esserci un nuovo ruolo

In queste ultime stagioni è sicuramente cresciuta la tendenza a puntare sui giovani talenti, che non a caso stanno dominando sempre di più il calcio europeo e internazionale. Questo accade praticamente in tutto il mondo, anche se in Italia siamo decisamente indietro rispetto agli altri principali campionati, top five e non solo. Anche se ci sono comunque dei gioiellini interessanti.

A lavorare sui dati è come sempre il CIES, l’Osservatorio di storia e statistica del calcio, che stavolta ha stilato una classifica dei calciatori under 23 il cui valore di mercato si è alzato maggiormente tra il mese di ottobre 2023 a quello di aprile 2024. Sostanzialmente, negli ultimi sei mesi. Nei primi cento sono appena otto quelli che giocano in Serie A e ancora meno sono quelli italiani. Il primo è Michael Kayode della Fiorentina, passato da 4 a 28 milioni di euro (+24) come valore di mercato. Poi c’è Kenan Yildiz della Juventus, passato da 2 a 23 (+22). Terzo tra gli ‘italiani’ c’è invece Edoardo Bove, classe 2002 della Roma che con Mourinho era ormai diventato titolare. Con De Rossi sta trovando meno spazio, anche e soprattutto per una questione di cambio modulo e di disponibilità di tutti i big a centrocampo. In ogni caso il prodotto del vivaio romanista ha fatto un balzo di ben 19 milioni, passando da un valore di 16 milioni a ottobre a uno di 35.

Bove, con De Rossi è pronta la crescita tra Roma e Nazionale

Bove si è messo in mostra in questi mesi sia con la maglia della Roma che con quella dell’Under 21, preziosissimo per il ct Nunziata. Da poco tempo ha rinnovato anche il suo contratto, sintomo della fiducia che la società ripone in lui. E lo stesso ct Luciano Spalletti lo tiene in grande considerazione per il futuro, molto attento all’evoluzione tattica e tecnica che percorrerà il calciatore. Daniele De Rossi, infatti, ha ammesso e rivelato di avere una visione particolare su Bove, ovvero di un ruolo da regista, mediano.

Questo perché in lui non vede solo qualità di corsa, intensità e contrasti, ma anche una buonissima tecnica di base e di gestione del pallone. È un nuovo percorso, appunto, in una posizione sempre molto complicata da blindare con serenità e affidabilità per tutti i club. Bove potrebbe farlo in futuro, puntando a far crescere ulteriormente il suo valore di mercato, ma sempre con l’obiettivo di crescere e diventare grande nella Roma. Alle sue spalle, nella classifica del Cies, per la Serie A troviamo anche Scalvini, Ruggeri, Zirkzee, Valentin Carboni e Soulé. A livello generale, invece, la speciale graduatoria è dominata dal piccolo top player del Barcellona, Lamine Yamal passato da 11 a 145 milioni di euro come valore di mercato (+134). Sul podio Joao Neves del Benfica (+72) e Savio Moreira del Girona (+70). Il Brighton, invece, è la squadra con più calciatori rappresentati, ben sei.