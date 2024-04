Milan: sciolto il dubbio Thiaw, Hernandez in incognito | VIDEO CM.IT

Le ultime da Milanello in vista della sfida di Europa League contro la Roma, che andrà in scena domani a San Siro

E’ vigilia di Europa League per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà la Roma per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

Rafa Leao e compagni hanno iniziato a lavorare al centro sportivo di Carnago, per la rifinitura, in tarda mattinata. Le attenzioni principali erano rivolte su Malick Thiaw, costretto a saltare la sfida di Lecce per una fascite plantare.

Ieri il tedesco è tornato a lavorare con il gruppo e anche oggi si è allenato regolarmente. Una buona notizia per il mister di Parma, che recupera una pedina fondamentale viste le assenze di Fikayo Tomori, out per squalifica, e Pierre Kalulu, che non ci sarà per infortunio. Ancora fuori anche Tommaso Pobega, che sta recuperando dopo il lunghissimo infortunio.

Milan, le scelte di Pioli contro la Roma

Malick Thiaw prova, dunque, a convincere Pioli. Il tedesco al momento è in ballottaggio con Simon Kjaer per affiancare Matteo Gabbia.

La scelta al centro è di fatto l’unico vero dubbio della vigilia del tecnico di Parma, pronto a schierare i migliori. La linea a quattro di difesa, davanti a Mike Maignan, sarà così completata da Davide Calabria, nettamente in vantaggio su Alessandro Florenzi, e chiaramente Theo Hernandez. Un Theo Hernandez oggi a Milanello irriconoscibile…

A centrocampo Ismaël Bennacer e Tiijani Reijnders saranno i titolari, con Yacine Adli che si accomoderà in panchina al pari di Samu Chukwueze. Al nigeriano non basteranno le grandi parti contro Fiorentina e Lecce per strappare un posto tra gli undici. Con il rientro, dopo la squalifica, di Ruben Loftus-Cheek, Pioli si affiderà al classico quadrilatero, con Christian Pulisic e Rafa Leao ai lati dell’inglese. In avanti non si tocca Olivier Giroud.