Milan, testa alla Roma: le ultime su Thiaw | CM.IT

Il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi a Milanello in vista del match contro la Roma, valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League.Â

Al centro sportivo di Carnago tutte le attenzioni erano puntate su Malick Thiaw. Il centrale tedesco, che ieri aveva lavorato a parte, dopo aver saltato il match contro il Lecce per una fascite plantare, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, è tornato ad allenarsi in gruppo.

Un’ottima notizia per Stefano Pioli, che deve già fare i conti con l’assenza di Fikayo Tomori per squalifica e di Pierre Kalulu, che si è fermato nuovamente contro il Verona. Contro i giallorossi, dunque, il tedesco si candida a giocare dal primo minuto, ma dovrà convincere il mister di Parma, che al momento appare più indirizzato a puntare su Matteo Gabbia e Simon Kjaer. Il ballottaggio è, però, aperto.

Milan, pochi dubbi per Pioli: le scelte per la Roma

La coppia di difesa appare al momento l’unico vero dubbio per la sfida di giovedì sera a San Siro. Per il resto, la formazione dovrebbe essere quella dei titolarissimi.

E’ vero che Chukwueze è uno dei giocatori più in forma, ma si siederà in panchina lasciando spazio a Christian Pulisic, Rafa Leao e Ruben Loftus-Cheek alle spalle di Olivier Giroud. A centrocampo, invece, Ismaël Bennacer, che domani parlerà con mister Pioli, è pronto ad affiancare Tiijani Reijnders, in vantaggio su Yacine Adli. La linea a quattro di difesa, con Mike Maignan tra i pali, infine, sarà completata da Davide Calabria e Theo Hernandez.