L’intesa con il Milan non basta: scippo nerazzurro con la clausola

Il Milan rischia di farsi sfuggire un talento cristallino, subendo lo smacco di una nuova firma in Serie A

Sempre più lanciato verso il secondo posto in classifica in serie A e atteso dall’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma con i favori dei bookmakers, il Milan sta vivendo un periodo di assoluto spessore, come testimoniano le otto partite consecutive senza sconfitta in tutte le competizioni. In casa rossonera, tuttavia, continuano a tenere banco le indiscrezioni sulla prossima stagione, a partire dalla posizione di Stefano Pioli.

Quello dell’allenatore non è, tuttavia, l’unico tema caldo legato alla squadra lombarda, che durante l’estate dovrà operare in diverse zone del campo. Con la sempre più probabile partenza di Olivier Giroud verso la MLS, il reperimento di un nuovo centravanti rimane sicuramente una delle priorità di Furlani e Moncada, ma non è l’unica.

Atalanta e Roma sfidano il Milan a centrocampo

Per quanto riguarda la mediana, ad esempio, la sfida contro la Roma potrebbe trasferirsi dal rettangolo verde alle scrivanie. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, infatti, i giallorossi si sono iscritti alla corsa per Assan Ouedraogo. Lo scorso inverno, l’entourage del centrocampista diciassettenne raggiunse un’intesa di massima con il Milan, ma da allora molte cose sono cambiate, anche a livello di agenti.

Sul tavolo del ragazzo, che ha una clausola rescissoria da 11-12 milioni di euro, c’è da tempo un’offerta del Bayern Monaco fino al 2029, ma secondo il giornalista di sky sport Germania, l’incertezza sulla guida tecnica dei bavaresi avrebbe suggerito alla famiglia del ragazzo di temporeggiare. Proprio in questa fase, si sono registrati gli interessamenti di Atalanta, Roma, Eintracht Francoforte, Lipsia e Newcastle. Vale la pena ricordare che lo scorso inverno furono segnalati sulle tracce del ragazzo anche Juventus e Napoli.