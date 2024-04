Klopp in Serie A: l’annuncio fa impazzire i tifosi

Jurgen Klopp in Serie A dopo l’addio al Liverpool? Il tecnico tedesco fa chiarezza in conferenza stampa

Domani sera, per l’andata dei quarti di finale di Europa League, attenzione dei telespettatori italiani focalizzata soprattutto su Milan-Roma, ma non bisogna dimenticare l’altro match che ci riguarda da vicino. Vale a dire, quello di Anfield tra il Liverpool e l’Atalanta. Una sfida affascinante per i nerazzurri, che vanno a caccia di un’impresa storica.

C’è un precedente di tre anni fa, che da un lato può risultare incoraggiante per la banda di Gasperini. A Bergamo, nella fase a gironi di Champions League, il Liverpool spadroneggiò con un rotondo 5-0, ma nella gara di ritorno l’Atalanta riuscì ad espugnare Anfield per 2-0, con le reti di Ilicic e Gosens. Era un calcio diverso, quello della piena era Covid, ma gli orobici sanno come si fa.

E’ consapevole della difficoltà dell’appuntamento anche il Liverpool, che non può permettersi di prendere la sfida sottogamba. Ne ha parlato Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, che ha riconosciuto le doti del suo avversario Gasperini e la pericolosità della sua squadra: “Lo stimo molto, è davvero come andare dal dentista quando giochi contro di lui, come ha detto Guardiola“. Ma il manager tedesco non ha parlato solo di questo.

Klopp e l’Italia, la rivelazione in conferenza stampa

Come ormai noto, a fine stagione il ciclo di Klopp con il Liverpool, iniziato nel 2015, si esaurirà. Il tecnico proverà a chiudere al meglio l’avventura, provando a portare a casa Premier League (lotta a tre con Arsenal e Manchester City, letteralmente punto a punto) ed Europa League, dopo aver già vinto in questa annata la Coppa di Lega. E dopo?

C’è chi sogna di vederlo nel nostro campionato. A precisa domanda, Klopp ha risposto: “Dell’Italia per il momento conosco solo il cibo e la parola ‘salve’. Non ho pianificato attualmente il mio futuro. Chiedetemelo di nuovo tra un anno…”. Confermato, dunque, l’anno sabbatico che aveva già annunciato. Ma chissà che in seguito non possa farsi tentare dalla Serie A.