Inter, ecco il sacrificato per fare mercato. E quanti dubbi su Inzaghi

L’Inter sta per centrare lo scudetto, ma è già proiettata al mercato e alle possibile rinunce molto pesanti, con il rebus Inzaghi

Con la vittoria in casa dell’Udinese, l’Inter ha sostanzialmente messo l’ipoteca più importante sullo scudetto con il sogno di conquistarlo aritmeticamente la sera del derby col Milan. Il gol di Frattesi ha alimentato l’obiettivo, anche se la seconda stella è ormai acquisita con 14 punti di vantaggio a 7 giornate dalla fine. Senza Champions League né Coppa Italia, tante delle attenzioni sono proiettate al mercato estivo, dove comunque i nerazzurri dovranno per forza di cose incassare un bel gruzzoletto per far fronte alle spese, al rafforzamento della squadra e ai paletti Uefa.

Dopo Taremi e Zielinski, per completare la rosa serviranno risorse e magari anche qualche sacrificio. L’obiettivo è non rinunciare ai top player, cercando di piazzare i giovani e cedere giocatori importanti ma non fondamentali come Dumfries. Fabrizio Biasin ha tracciato il quadro della situazione sul mercato in uscita dell’Inter e sui big che potrebbero eventualmente lasciare Appiano: “Per me Bastoni non vuole proprio andare via dall’Inter, come ad esempio anche Barella. Loro vogliono restare in nerazzurro. Il più sacrificabile potrebbe essere Thuram: è arrivato a parametro zero e c’è il PSG che perderà Mbappé. Però potrebbe anche voler restare all’Inter”.

Inter, Biasin su Inzaghi: “Farà il Mondiale per Club, poi si vedrà”

Per questo al momento i due italiani sembrano avere un futuro più saldo a San Siro rispetto ad altri. Difficile ovviamente anche pensare a un addio di Lautaro Martinez mentre il francese frutterebbe una plusvalenza enorme, da almeno 60-70 milioni.

Altro rebus il futuro di Simone Inzaghi, per cui si parla da qualche settimana di interessamenti dall’Inghilterra (Liverpool e Manchester United): “Il futuro di Inzaghi? Penso che lui voglia andare avanti, giocarsi il Mondiale del Club con l’Inter. Poi pensare a cosa succederà tra due anni, non so”. Almeno per un’altra stagione, quindi, il tecnico piacentino dovrebbe restare a Milano. Ad ora, quindi, il progetto continuerà anche con Beppe Marotta, che ha annunciato l’addio alla scadenza del contratto. C’è ancora tempo per pensare a tutti gli eredi del caso.