Pioli dimentica la Roma ed esalta il Milan: “Non siamo distanti da Real e City”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Stefano Pioli e Ismaël Bennacer alla vigilia di Milan-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League

E’ vigilia di Europa League per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà la Roma per l’andata dei quarti di finale.

I rossoneri arrivano alla partita con pochi dubbi di formazione. Con lo squalificato Fikayo Tomori, sarà uno tra Malick Thiaw e Simon Kjaer ad affiancare Matteo Gabbia. Per il resto, il tecnico di Parma è pronto a giocarsela contro Daniele De Rossi con i suoi migliori uomini:

La conferenza stampa di Stefano Pioli con Calciomercato.it:

“L’obiettivo è prendersi un vantaggio domani, sarebbe molto importante. Roma con De Rossi? Domani penso che verrà schierata la formazione migliore. E’ un obiettivo importante per tutti. Ci conosciamo bene. Hanno vinto un derby, noi non stiamo pensando al Sassuolo. E’ cambiato il loro modo di approcciare la partita e chiaramente abbiamo studiato le partite da quando c’è De Rossi. Daniele sta dimostrando di essere credibile, vedremo che scelte farà. Siamo preparati e maturi per capire cosa fare”.

Milan più forte – “E’ un Milan diverso rispetto a quello dello Scudetto. Ora arriva il momento più importante della stagione. Dobbiamo dimostrare la nostra forza. L’essere squadra è ciò che conta di più”.

Champions League – “Ieri in Real Madrid-City sono stati fatti degli errori davvero importanti. ma hanno continuato a giocare. E’ questa la cosa più importante. Noi proponiamo un gioco offensivo, domani penso ci sarà uno spettacolo bello. Lo scorso anno siamo arrivati in semifinale quindi eravamo lì, non credo che siamo molto distanti. Liverpool, Bayer e Milan potrebbero giocare la Champions e se fossimo lì nessuno si stupirebbe”.

Difesa – “Kalulu e Tomori sono aggressivi e veloci. Gli altri hanno un po’ meno queste caratteristiche. Kjaer e Thiaw? Hanno una condizione fisica simil, quindi vedremo domani chi scegliere in base alle caratteristiche degli avversari”.

Milan-Roma, Bennacer: “Tutti potremmo giocare per Real e City”

In conferenza stampa è intervenuto anche Ismaël Bennacer. Il centrocampista è pronto a dare una mano alla squadra: “E’ una delle partite più importanti della stagione. Siamo pronti mentalmente e fisicamente. Sarà davvero una bella sfida- E’ un Milan diverso rispetto a quello dello Scudetto, ma penso che sia più forte. Abbiamo giocatori con più qualità ed esperienza. C’è uno spirito diverso”.

Obiettivo trofeo – “Quando sei al Milan la mentalità è quella di vincere tutto, ma pensiamo partita dopo partita”

Ramadan – “Non cambia molto, perché i mister ci aiuta tanto e. Hanno gestito bene il tutto e non è così ovunque. Andrà meglio potendo bere e mangiare, starò certamente meglio, anche se avevo dati incredibili durante il ramadan”

Quanti Giocatori del Milan potrebbero essere protagonisti in Real-Manchester City? “Penso quasi tutta la squadra. Loro sono molto forti, ma lo siamo anche noi. Anche Bennacer? O scelto tutti o nessuno”