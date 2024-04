L’agente del bomber a Milano: via libera per l’Inter

L’agente del noto attaccante annuncia il suo arrivo a Milano. Il calciatore è da tempo sul taccuino di Milan e Inter: il punto della situazione

E’ sbarcato a Milano nelle scorse ore e ha postato una storia su Instagram, mentre passeggia per le vie del capoluogo lombardo.

Nikos Mavromaras, fondatore e CEO di Axia Sports Management, società che gestisce la procura di Jonathan David, è in Italia e tutto lascia supporre che sia arrivato per il suo assistito.

E’ almeno questo che molti tifosi di Inter e Milan stanno pensando in questo momento. D’altronde il canadese è da tempo sul taccuino dei rossoneri, ma il centravanti piace tanto anche a Beppe Marotta. Il contratto in scadenza nel 2025, fra poco più di un anno, rende Jonathan David un’opportunità da cogliere al volo, anche perché la sua valutazione è chiaramente crollata. Oggi il canadese può essere venduto per meno di 40 milioni di euro.

Calciomercato Inter e Milan: il punto su Jonathan David

Il Lille, d’altronde non può tirare troppo la corda, nonostante l’ottima stagione del giocatore: il classe 2000 di Brooklyn, dopo un avvio non facile ha ritrovato la sua vena realizzativa, così oggi è a 23 centri e 7 assist in 39 partite giocate.

La speranza dei francesi è chiaramente quella che i club di Premier League possano tornare alla carica per il giocatore, facendo alzare il prezzo. Il suo sbarco a Milano può essere comunque un’indicazione, anche se al momento, come appreso dalla redazione, non arrivano conferme in merito ad un possibile incontro con i dirigenti del Diavolo.

Oltre ad un summit con l’Inter non è da escludere che possa esserci una chiacchierata anche con altri club italiani. D’altronde la Roma fra qualche ora sarà a Milano in vista della sfida contro il Milan.